Кубань и Белоруссия планируют построить сервисный центр спецтехники в Краснодаре

В городе подобран земельный участок площадью 2,8 га

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края и руководство Республики Беларусь подписали протокол о намерениях по строительству сервисного центра спецтехники "Беларус" в Краснодаре, в городе подобран земельный участок площадью 2,8 га. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Один из пунктов дорожной карты - строительство торгово-сервисного центра спецтехники "Беларус" в Краснодаре. Уже подобрали земельный участок общей площадью 2,8 га для реализации этого проекта. Протокол о намерениях в сфере инвестиций подписали на недавней встрече в Минске", - сообщил Кондратьев.

Касаемо других совместных проектов он отметил, что "Гомсельмаш" планирует до 2027 года построить на площадке российско-белорусского завода "Кубань" цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. В перспективе предприятие также намерено запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, которые будут на выезде обслуживать сельхозпредприятия. Это позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ.

Также на Кубани намерены начать сборку лифтов "Могилевлифтмаш" белорусского производства, опытный образец лифта на предприятии в станице Староминской планируют произвести в начале 2024 года. А в Сочи хотят локализовать совместную сборку автобусов и электробусов МАЗ на дизельном и газомоторном топливе. Официальный дилер завода в крае уже ведет подготовку к сборке первого автобуса на газомоторном топливе.

Республика Беларусь является одним из стратегических партнеров Краснодарского края. Торгово-экономический оборот между Кубанью и республикой в 2022 году увеличился на 52% по сравнению с 2021 годом и продолжает расти в текущем году. В последние годы в регионе активно локализуют совместное производство сельскохозяйственной техники. На данный момент в крае уже реализуют совместные проекты по производству тракторов, комбайнов, спецтехники.