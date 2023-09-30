На Кубани продлили программу компенсации скидок предприятиям машиностроения до 2025 году

На эти цели направят из краевого бюджета 360 млн рублей

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края продлили на 2024-2025 годы действие программы компенсации недополученных доходов местным производителям продукции машиностроения, которые предоставляют скидки на ее покупку. На эти цели направят из краевого бюджета 360 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По инициативе губернатора с 2020 года на Кубани действует мера поддержки в виде компенсации краевым машиностроителям скидок в 10-15%, которые они предоставляют покупателям, в том числе и на сельскохозяйственную технику. Данный механизм позволяет, к примеру, аграриям экономить на модернизации парка сельхозтехники, а производителям - вкладывать эти средства в свои основные фонды, направляя их на техническое перевооружение предприятий.

"Только за первые два года ее реализации просубсидировали свыше 20 машиностроительных предприятий на общую сумму 300 млн рублей. Вывели на рынок более 10 видов новых образцов техники и оборудования - тракторы, сменный резино-гусеничный ход для зерноуборочных комбайнов, опрыскиватели, почвообрабатывающую технику для садов и виноградников. Программу уже продлили на 2024-2025 годы. В краевом бюджете заложили на эти периоды суммарно 360 млн рублей", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что благодаря участию в программе промышленные предприятия модернизировали производственные мощности. Так, например, касаемо совместных производств с Белоруссией, созданных на Кубани, это позволило углубить уровень локализации производства выпускаемой продукции, а также запланировать в ближайшие несколько лет запуск производств новых видов продукции.

Ранее администрация Краснодарского края сообщала, что индекс промышленного производства в регионе превысил общероссийский показатель. За семь месяцев индекс промпроизводства по краю составил 108% к уровню прошлого года, что на 3,1 процентных пункта больше, чем общероссийский. Объем отгрузки продукции собственного производства превысил 277,3 млрд рублей. Наибольшие доли в промышленности занимают металлургия, производство стройматериалов, химическая промышленность и фармацевтика, выпуск готовых металлических изделий и машиностроение.