В Египте заявили, что экономика страны к 2030 году станет одной из сильнейших в мире

Как отметил египетский премьер Мустафа Мадбули, на территории страны "создано 14 логистических зон и экономическая зона в районе Суэцкого канала"

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Египетская экономика через семь лет станет одной из самых сильных в мире. С таким заверением выступил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

"По всем имеющимся показателям экономика Египта претендует на то, чтобы стать одной из сильнейших экономик мира в 2030 году", - указал Мадбули в своем выступлении на конференции в Каире, посвященной достижениям и развитию страны в ближайший период. Он указал, что правительством "было принято 22 постановления, направленные на стимулирование крупных инвестиций", создана среда для развития конкуренции, которая защищена законодательно, приняты меры для усиления позиций частного сектора.

Как отметил египетский премьер, на территории страны "создано 14 логистических зон и экономическая зона в районе Суэцкого канала". По решению правительства, добавил Мадбули, "было возведено 17 современных промышленных комплексов, в оборот принято более 4 млн акров (более 1,6 млн га - прим. ТАСС) сельскохозяйственных земель с целью достижения продовольственной безопасности страны". Глава кабинета министров также обратил внимание, что за несколько минувших лет было построено 1,5 млн единиц жилья. Кроме того, за девять прошедших лет число университетов в Египте увеличилось практически вдвое - с 50 в 2014 году до 96 в настоящее время.

Со своей стороны египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, принявший участие в конференции, указал на роль обновленного и реконструированного Суэцкого канала в развитии страны. По данным главы государства, доходы от эксплуатации этого гидротехнического сооружения к концу нынешнего года впервые превысят $10 млрд и достигнут $10,5 млрд. В прошлом году Суэцкий канал принес в казну египетского государства рекордные $9,4 млрд.