ЦБ Индии продлил срок обмена банкнот номиналом 2 000 рупий до 7 октября

Обменять купюры можно до этой даты в любом банке

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября. /ТАСС/. Резервный банк Индии (RBI) продлил срок обмена банкнот достоинством 2 000 рупий с 30 сентября до 7 октября.

"Поскольку подошел к концу период, определенный для процесса вывода средств, и на основании проверки было решено продлить действующий порядок внесения/обмена банкнот номиналом 2 000 индийских рупий до 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центробанка. Обмен можно произвести до этой даты в любом банке.

Ранее RBI сообщал, что обращение этих купюр в Индии завершается 30 сентября.

Банки перестанут принимать для обмена банкноты номиналом 2 000 рупий с 8 октября. После этого срока эту операцию можно будет сделать при предъявлении удостоверения личности только в 19 офисах ЦБ в стране. Разрешается обменивать не более 20 тыс. рупий за раз.

8 ноября 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации сообщил, что самые ходовые банкноты достоинством 500 и 1 000 рупий изымаются из обращения через несколько часов. По словам главы правительства, эти купюры "копили антинациональные и антиобщественные элементы", мера призвана способствовать победе над коррупцией.

Власти ввели в обращение новые банкноты номиналом 500 и 2 000 рупий, разрешив обменивать старые постепенно до 30 декабря 2016 года при предъявлении удостоверения личности. В стране начался кризис нехватки наличности, огромные очереди людей несколько недель выстраивались у банков, в ряде районов толпы громили банкоматы. Банкнота достоинством 2 000 рупий стала символом непопулярной реформы.