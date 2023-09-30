В Мариуполе сообщили, что более 2 тыс. объектов инфраструктуры восстанавливают в городе

Мэр Олег Моргун отметил, что над восстановлением города работают почти 30 тыс. человек - строителей из всех регионов России

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. объектов инфраструктуры, поврежденных или разрушенных боевыми действиями, восстанавливают в Мариуполе, сообщил ТАСС мэр города Олег Моргун.

"Идет процесс восстановления. Восстанавливают многоквартирный жилой фонд, частные дома, социальные и культурные объекты: больницы, детские сады, объекты культуры, спорта. Все это идет одновременно - более 2 тыс. объектов в этом году", - сказал мэр.

Моргун уточнил, что над восстановлением города работают почти 30 тыс. человек - строителей из всех регионов России.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции по освобождению города.