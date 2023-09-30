30 сентября, 14:08

Мэр Мариуполя объявил о готовности к запуску нескольких крупных заводов и отдельных цехов

По словам Олега Моргуна, ведется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего монтажа необходимой электрической ветки

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Завод по производству вагонокомплектов и литых заготовок "Азовэлектросталь", а также несколько цехов машиностроительного предприятия "Азовмаш" и комбината имени Ильича готовы к запуску. Об этом ТАСС сообщил мэр города Мариуполя Олег Моргун.

"Заводов часть уже восстановлена. "Азовэлектросталь" готов, машиностроительный завод "Азовмаш" - два цеха. По информации Минпромторга готов к запуску и работе. Комбинат Ильича - пять цехов", - сказал мэр.

Для запуска работы комбината не хватает электрического напряжения. По словам мэра, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего монтажа необходимой электрической ветки. Процесс держит на контроле заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских военнослужащих и завершении операции освобождения города. 

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