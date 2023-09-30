Объем выдачи ипотеки в Петербурге и Ленобласти стал рекордным с 2019 года

Он достиг 53,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) жителям Петербурга и Ленобласти в 2023 году достиг 53,2 млрд рублей, что стало рекордным значением с начала 2019 года. Об этом сообщил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

"Объем выданных ИЖК жителям Петербурга и Ленобласти в августе достиг 53,2 млрд рублей, это рекордное значение с начала 2019 года. Граждане стремились успеть взять кредит по ставкам до их повышения вслед за ростом ключевой ставки. При этом в августе 2023 года мы видим увеличение доли ипотечных кредитов на приобретение строящегося жилья", - рассказал он.

В августе 2023 года петербуржцы в среднем оформляли ипотечный кредит на срок 25 лет, жители Ленобласти на 2 месяца больше. Средний размер ипотечного кредита в Петербурге и Ленобласти снизился за год: в Петербурге - на 600 тыс. рублей и составил 5,3 млн рублей, в Ленинградской области - на 400 тыс. рублей до 4,5 млн рублей.

Банк России ожидает, что к концу года темп роста ипотечного рынка несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок.

Кредитный портфель МСП продолжает расти в Петербурге. За восемь месяцев 2023 года он составил более 737 млрд рублей, что на 30% больше прошлогоднего показателя. В целом по Северо-Западному федеральному округу кредитный портфель МСП на 1 августа превышает 1,1 трлн рублей, за год он увеличился на 35,6%.

Приток средств на банковские вклады и счета в городе продолжается с февраля 2023 года. По данным на 1 сентября 2023 года, банковские вклады жителей в Санкт-Петербурге составляли 3 125,5 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.