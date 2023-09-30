Эксперт: цены на газ и конкуренция за него будут расти из-за увеличения спроса в Китае

Специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований Демостенес Флорос отметил, что нефтяной рынок испытывает трудности из-за высокого спроса со стороны КНР

РИМ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Природный газ будет дорожать в Европе из-за роста конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) на фоне увеличивающегося спроса на него со стороны Китая. Такое мнение выразил специалист по вопросам энергетики в Европейском центре исследований Демостенес Флорос.

"Цены на природный газ в Европе, безусловно, могут вырасти, поскольку спрос в Китае восстановился. В частности, после [его] падения на 2% в 2022 году за последние недели китайцы впервые за 20 лет закупили около 30 партий СПГ [с поставкой] с октября 2023 года по декабрь 2024-го. Это означает, что Европа и Азия вскоре могут оказаться в положении, когда придется конкурировать за СПГ, особенно в случае холодной зимы. Это неизбежно приведет к повышению его цены, которая, не будем забывать, в настоящее время значительно превышает средний показатель предыдущего десятилетия", - сказал Флорос корреспонденту ТАСС.

Эксперт отметил, что и нефтяной рынок, помимо того, что на него влияют сокращение добычи странами ОПЕК+ и низкие запасы, испытывает трудности из-за высокого спроса со стороны Китая. "Многие аналитики, особенно на Западе, ошибочно восприняли менее уверенный рост китайского ВВП во втором квартале текущего года как кризис экономики страны, а на самом деле его не существует. И китайский спрос на сырую нефть в настоящее время устойчив", - указал Флорос.