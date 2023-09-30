СМИ: республиканцы представят проект финансирования правительства США без помощи Украине

Как сообщил cооснователь портала Punchbowl News Джон Бреснахан, голосование по этому вопросу может состояться 30 сентября

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, намерены представить проект продления финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не будет включать помощь Украине. Об этом сообщил cооснователь портала Punchbowl News Джон Бреснахан в социальной сети X (ранее Twitter).

"Республиканцы Палаты представителей представят проект финансирования правительства на 45 дней с помощью на ликвидацию стихийных бедствий [в США], но без финансирования Украины", - написал он. Как ожидается, голосование может состояться уже в субботу.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Ни одна из палат законодательного органа не одобрила проект продления финансирования правительства.