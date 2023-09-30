Чечне выделят 900 млн рублей на создание технопарка в сфере электронной промышленности

Министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов сообщил, что срок строительства объекта составит три года

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Чеченская Республика выиграла конкурсный отбор на предоставление субсидии в размере 900 млн рублей из федерального бюджета для строительства технопарка в сфере электронной промышленности. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"Из федерального бюджета на строительство технопарка в сфере электронной промышленности "Альтаир" выделят 900 млн рублей, а общий бюджет проекта составит 1 358, 410 млн рублей. Реализация проекта позволит создать готовую производственную площадку для предоставления арендопригодных площадей потенциальным резидентам, будет оказывать содействие развитию малого и среднего производственного предпринимательства в регионе, а также созданию новых рабочих мест. Срок строительства объекта составит три года", - отметил Хакимов.

По его словам, у технопарка уже есть три потенциальных резидента, которые планируют наладить высокотехнологичное производство такой продукции, как резисторы, транзисторы, диоды, предохранители, рентген-трубки и печатные платы.

"Из-за беспрецедентных санкций российская микроэлектроника - одна из самых пострадавших отраслей промышленности. Наша главная задача - возродить данную отрасль", - отметил собеседник ТАСС.

Проект предусматривает создание центра прототипирования и конгрессно-выставочного зала для проведения резидентами презентаций своей продукции.