В Словении будут регулировать стоимость электроэнергии для домохозяйств до конца года

Как сообщило Радио и телевидение Словении, электроэнергия в республике подорожала более чем на 26% после окончания действия мер правительства по снижению ее стоимости

ЛЮБЛЯНА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Словения будут регулировать стоимость электроэнергии для домохозяйств до конца 2023 года. Об этом сообщает Радио и телевидение Словении.

Отмечается, что электроэнергия в республике подорожала более чем на 26% после окончания действия мер правительства по снижению ее стоимости, по этой причине до конца текущего года власти страны будут регулировать цену электроэнергии для домохозяйств.

"Регулируемые цены на электроэнергию для домашних хозяйств действительны до конца года, на следующий год продление пока не обещано. Мы можем ожидать, что это произойдет из-за сильного влияния инфляции, но на данный момент в этом вопросе нет ясности", - сообщила СМИ представитель Торговой палаты республики Петра Пребил-Башин.

Как указывает Радио и телевидение Словении, если правительство не продлит эту меру на следующий год, средняя цена электроэнергии в платежной квитанции домохозяйств увеличится на 62%.

29 сентября статистическое ведомство страны сообщило о том, что уровень инфляции в Республике Словения в сентябре повысился до 7,5% в годовом исчислении. Сильнее всего на рост годовой инфляции повлияло повышение цен на продукты и безалкогольные напитки (на 9,2%).