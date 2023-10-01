Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной

Если пользователь не успел ее подключить до 1 октября, нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по смс, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двухфакторная аутентификация для всех пользователей веб-версии и заново установленного приложения портала "Госуслуги" стала обязательной с 1 октября. Соответствующее нововведение вступило в силу.

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах" по смс, в личном кабинете нужно зайти в "Профиль", перейти в раздел "Безопасность", далее - "Вход в систему". Затем необходимо включить опцию "Вход с подтверждением" и ввести номер телефона, на который будет приходить смс для входа, после чего нужно ввести пароль, чтобы сохранить изменения. На портале отмечается, что вход с дополнительным способом подтверждения необходим для безопасного доступа к данным пользователей на сайтах, где нужна авторизация с логином и паролем от "Госуслуг".

В Минцифры ранее поясняли, что если пользователь не успел подключить двухфакторную аутентификацию, нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по смс, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.

Всего, по данным министерства на август, более 20 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на портале.