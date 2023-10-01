В России на 10,5% повысили размеры окладов военных и силовиков

В постановлении правительства РФ отмечается, что увеличение распространяется и на должностных лиц таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих - контрактников, срочников, служащих в войсках Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел РФ и уголовно-исполнительной системы, а также федеральной противопожарной службы повышается с 1 октября на 10,5%.

Согласно постановлению правительства РФ, также повышение коснулось должностных лиц таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Отмечается, что МВД также должно пересмотреть размеры пенсий уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков.

Работники госорганов

Кроме того, на 5,5% с 1 октября вырастут зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими. Среди этих работников коменданты, кассиры и экспедиторы.

Так, ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщали, что среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы, - комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности. Повышение должностных окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.