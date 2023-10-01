В России ввели безналичный расчет с гражданами за сдачу металлолома

В ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" отмечали, что такая мера приведет к дальнейшему совершенствованию отрасли

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон, который исключает возможность расчета наличными с гражданами за сдачу металлолома и отходов цветных и черных металлов, вступает в силу в России с 1 октября.

Он был принят после доработки. Изначально безналичный расчет за такие операции предлагалось ввести с 1 июля 2024 года, а до этого времени планировалось использовать лимиты, которые устанавливало бы правительство РФ. После доработки эти переходные положения были исключены, а дата вступления закона в силу перенесена на 1 октября.

В ассоциации переработчиков лома НСРО "Руслом.ком" отмечали, что подписание закона о переходе на безналичный расчет за лом приведет к дальнейшему совершенствованию отрасли. По их расчетам, более 500 млрд рублей в год находились в серой зоне расчетов при общем ежегодном обороте ломозаготовительной отрасли больше чем 1,5 трлн рублей, а с принятием закона о безналичном расчете с гражданами за лом ситуация должна улучшиться.