В Петербурге вступает в силу закон о введении курортного сбора

Оплату в размере 100 рублей в сутки с совершеннолетних путешественников начнут взимать с 1 апреля 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Закон о введении на территории Санкт Петербурга курортного сбора вступает в силу с 1 октября. Документ предусматривает оплату в размере 100 рублей в сутки с совершеннолетних путешественников с 1 апреля 2024 года, до этого момента будет действовать нулевая ставка.

В соответствии с документом с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на всей территории города проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях формирования единого туристского пространства и создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сообщала пресс-служба администрации главы города.

Отсутствие изменений до 1 апреля

"С 1 октября в соответствии с законодательством - федеральным и нашим - мы начинаем формировать реестр операторов курортного сбора, то есть объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги или услуги по временному размещению. Он будет формироваться до 1 декабря. Сейчас комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, как мы и обещали бизнесу, разрабатывает информационную систему по администрированию [взимания сбора]. Мы надеемся, что к моменту, когда будет сформирован реестр, система заработает. В конце этого года - начале следующего начнется тестирование с гостиницами. Более того, IT-специалисты гостиниц участвуют сейчас в разработке этой системы. Поэтому ни взимания курортного сбора, ни отчетности в этой части пока мы не планируем. Пока, по сути, это подготовительная работа", - пояснил ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, подчеркнув, что до 1 апреля 2024 года "для туристов не изменится ничего".

Оплата сбора станет обязательной как для российских, так и иностранных путешественников с 1 апреля следующего года. При этом за первый день заезда сбор взиматься не будет. Закон устанавливает более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождаются от нововведения.

Поступившие в бюджет средства будут использоваться исключительно для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры. "В федеральном законе предусмотрено создание общественного совета, мы его уже формируем. Там представители наших туристских объединений, а также объединений, связанных с развитием города, будут обсуждать первые объекты, на которые средства от этого сбора пойдут. Это будут целевые деньги, которые могут быть направлены только на конкретные проекты по улучшению курортной инфраструктуры", - рассказал председатель комитета.

Нерешенные вопросы

В настоящее время остается ряд вопросов, по которым туротрасли совместно с властями еще только предстоит выработать решения. Один из них - определение принадлежности гостя к некоторым из льготных категорий, предусмотренным законом, пояснил ТАСС вице-президент Российской гостиничной ассоциации и директор филиала по Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин. "Как определить льготу человека, приехавшего на деловое или спортивное мероприятие, я пока не очень понимаю", - отметил он.

Кроме того, пока нет полной ясности, какие объекты можно будет отнести к целевым, а какие - нет. "Нас в рабочую группу включили, будет отдельно обсуждаться этот вопрос: куда в первую очередь будут направляться средства. <…> Мы предложили сразу же общественные туалеты, потому что у нас их очень мало, и это проблема, когда идет поток туристов летом, особенно в пригородах, там, где парки и большие территории прогулок. Это было бы, например, неплохо. Но дальше возникают вопросы, кто их будет обсуживать дальше и за какие деньги", - отметил Мусакин.

Еще один важный, по его мнению, вопрос, который тоже пока не решен, - необходимость для гостиниц (операторов) платить за эквайринг. "Что делать с доплатой каждого отеля по 1,5-3 рубля с каждых 100 рублей в сторону города? Потому что есть же эквайринг банков, и он составляет от 1,5 до 3 рублей в зависимости от объема выручки, которую вы проводите. А с клиента вы должны взять именно 100 рублей, потому что именно он платит, и отель не может за него заплатить. Это юридически непонятно, налогово непонятно, поэтому сейчас ведется разговор о том, чтобы ввести нулевую ставку эквайринга на этот платеж, но это должно быть решение федеральных властей, это не может решить город отдельно", - отметил Мусакин.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус".