Денежные переводы по РФ начнут проводить через российские сервисы

Кредитные организации с 1 октября обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские банки с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы и инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри РФ. Соответствующее решение принял совет директоров Банка России в марте.

Согласно принятому ЦБ решению, с 1 октября при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории РФ, кредитные организации обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений Банка России или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории РФ.

В ЦБ отметили, что это требование не распространяется на случаи осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.