Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в октябре

В список вошли плотник, шиномонтажник, электромонтер, водитель мусоровоза и программист 1С, следует из данных сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Плотник, шиномонтажник и электромонтер вошли в подборку самых высокооплачиваемых вакансий в России в октябре, такие специалисты могут заработать от 226 тыс. до 450 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Одну из самых высоких заработных плат предлагают плотнику в Санкт-Петербурге - от 450 тыс. рублей. Специалисту предстоит заниматься строительством каркасных домов по эскизным чертежам: коттеджей, бань, саун. Для трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт работы от трех лет, навыки плотницких работ и собственный инструмент. Вакансия предполагает вахтовую работу по Ленинградской и Московской области", - говорится в подборке.

Кроме того, до 300 тыс. рублей за сезон может заработать шиномонтажник в Новосибирске. На эту должность ищут человека, который имеет базовые знания в области устройства автомобилей и опыт проведения шиномонтажных работ. В подборку также вошла вакансия HR-бизнес-партнера в Москве с зарплатой от 250 тыс. рублей. Специалист будет выстраивать партнерские отношения с командой, оказывать комплексную поддержку активностей по всему HR-циклу и реализовывать их, развивать младшего HR-партнера и курировать его по сложным вопросам.

"Доход от 226 тыс. рублей доступен электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования в Норильске. Работник будет оперативно обслуживать электроустановки, отключать и подключать электрические машины и электроаппараты, выполнять проверки и регулировки, а также читать электрические схемы обслуживаемого участка", - говорится в описании одной из вакансий.

Эксперты "Работы.ру" также отмечают вакансии водителя мусоровоза в Москве, программиста 1С в Екатеринбурге и штукатура в Оренбурге. Работодатели предлагают соискателям на этих должностях зарплату около 200 тыс. рублей.

От 180 тыс. рублей, по данным сервиса, может зарабатывать в столице технолог в пекарне, а агроном-агрохимик в Солнечногорске - 150 тыс. рублей. В Калуге ищут заместителя начальника цеха по технической части на завод двигателей с зарплатой 125 тыс. рублей.