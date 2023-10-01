1 октября, 06:34
Военная операция на Украине

Китай после начала СВО не экспортировал на Украину беспилотники

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем китайско-украинской торговли в январе - августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китай после начала специальной военной операции (СВО) РФ не осуществлял поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь - август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА.

В то же время, как свидетельствует статистика китайской таможни, перед СВО, в январе - феврале 2022 года, Украина закупила у КНР порядка 530 БПЛА на $904 тыс. До этого Китай совсем не продавал беспилотники украинским покупателям.

По данным ГТУ, объем китайско-украинской торговли в январе - августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд. За восемь месяцев экспорт из Китая на Украину сократился на 34%, до $1,67 млрд. 

Теги:
УкраинаРоссияКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация