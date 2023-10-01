Путин поздравил сотрудников и ветеранов РЖД с 20-летием образования компании

Глава государства назвал важным, этапным событием для железнодорожного комплекса, отечественной экономики в целом создание компании

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ОАО "Российские железные дороги" с 20-летием образования компании. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Создание ОАО "РЖД" стало важным, этапным событием для железнодорожного комплекса, отечественной экономики в целом. Позволило повысить эффективность стратегической для нашей страны отрасли, сохранить ее мощный кадровый и технологический ресурс", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, компания демонстрирует весомые результаты. "Проводится масштабное обновление железнодорожной сети и подвижного состава, станций и вокзалов, внедряются в практику комфортные сервисы и услуги, улучшается качество пассажирских и грузовых перевозок. И конечно, ОАО "РЖД" активно участвует в реализации приоритетных для России транспортных проектов, таких как расширение Восточного полигона и других маршрутов, модернизация Мурманского транспортного узла, восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России, развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", - добавил он.

ОАО "РЖД" было учреждено 18 сентября 2003 года согласно постановлению правительства России.