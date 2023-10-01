Три грузовых судна покинули украинские порты

По информации Marine Traffic, балкер Azara сейчас направляется в болгарский порт Бургас, Ying Hao 01 - в Стамбул, а Eneida - в испанскую Малагу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три грузовых судна, движущиеся по так называемому альтернативному зерновому коридору Киева в Черном море, вышли из украинских портов Черноморск и Южный. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.

По его информации, балкер Azara сейчас направляется в болгарский порт Бургас, Ying Hao 01 - в Стамбул, а Eneida - в испанскую Малагу.

22 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что балкеры Azara, Ying Hao 01 и Eneida готовятся зайти в порты Черноморск и Южный для экспорта 127 тыс. тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию по "альтернативному зерновому коридору" в Черном море.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки. После этого из украинских портов вышли еще четыре балкера.