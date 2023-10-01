Делегация МВФ прибыла на Украину

У нее запланированы встречи с руководством страны, сообщило издание Klymenko Time

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибыла на Украину, запланированы встречи с руководством страны для обсуждения программы финансирования. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна.

"Диалог высокого уровня будет фокусироваться на перспективных мероприятиях и вызовах в контексте программы расширенного финансирования, которую реализует Украина при поддержке МВФ", - цитирует издание представителя кредитной организации.

В случае успешных переговоров Украина рассчитывает получить третий транш кредита МВФ в размере около $900 млн до конца года.

В конце июня Совет исполнительных директоров МВФ принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн. МВФ ранее утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.