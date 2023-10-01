ЦБ ведет работу с несколькими странами Латинской Америки по использованию карт "Мир"

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что это "очень серьезная, тщательная работа"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Центральный банк России ведет тщательную работу со странами Латинской Америки по внедрению в них российских карт "Мир". Об этом заявил ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Вы знаете, эта работа продолжается. Это работа, которую ведет наш Центральный банк", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам дипломата, это "очень серьезная, тщательная работа". "Наши коллеги в Центральном банке этим делом очень внимательно занимаются", - добавил Щетинин.

В настоящее время карты "Мир" принимаются на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.