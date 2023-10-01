РФ прорабатывает морские перевозки в страны Латинской Америки и Карибского бассейна

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач

МОСКВА, 1 октября./ТАСС/. Россия прорабатывает вопрос организации морских перевозок в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

"Прорабатывается вопрос организации морских перевозок на регулярной основе со странами Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Вольвач.