В МИД РФ заявили, что карты "Мир" работают в Каракасе и на значительной части Венесуэлы

Директор латиноамериканского департамента дипведомства Александр Щетинин отметил, что работа по внедрению на всей территории страны продолжается

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские карты "Мир" принимают на значительной части Венесуэлы, в том числе в Каракасе, ведется работа по внедрению на всей территории страны. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Карты "Мир" работают на достаточно большом участке территории Венесуэлы. Работают и в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят наши туристы", - сказал он.

По словам дипломата, работа по внедрению на всей территории страны продолжается.

В настоящее время карты "Мир" принимаются также на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.