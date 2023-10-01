В МИД РФ заявили, что Латинская Америка выступает за дедолларизацию отношений с Россией

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Страны Латинской Америки понимают необходимость дедолларизации экономических отношений с РФ, стороны ведут работу по переходу на нацвалюты во взаимных расчетах. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Наш Центральный банк эту работу ведет. Где это возможно, мы на нацвалюты стремимся переходить. Потому что, безусловно, это проблема комплексная. Это не только вопрос политического решения. Это вопрос и сбалансированности торговых оборотов. Поэтому соответствующая работа идет, но понимание необходимости дедолларизации наших внешнеэкономических связей у большой группы стран [Латинской Америки] - оно присутствует, безусловно", - сказал дипломат.