Бизнес заявил о готовности к новым правилам маркировки

Они вступили в силу 1 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бизнес выразил готовность к новым правилам маркировки продукции, которые вступили в силу 1 октября. Теперь стала обязательной маркировка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке, а также запрещен оборот немаркированных смесей для кальяна и нагреваемого табака. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

БАДы, антисептики и медизделия

Также с начала октября введена маркировка для четырех новых групп товаров. В их числе - биологически активные добавки к пище (БАДы), антисептики, кресла-коляски и медизделия, а именно обеззараживатели - очистители воздуха и ортопедические изделия.

Председатель совета директоров "Эвалар" Наталия Прокопьева рассказала, что внедрение маркировки БАДов к пище обеспечит прослеживаемость, станет важной гарантией качества и безопасности для потребителей, а также расширит аналитические возможности.

Фармацевтическая компания "Квадрат-С" полностью готова запуску маркировки БАДов, отметил ее гендиректор Олег Комаров. "Мы считаем, что внедрение маркировки БАДов является необходимым шагом для повышения ответственности, в том числе для разграничения категории "БАД" и категории "пищевые добавки". Пищевые добавки регламентируются менее строго, и покупателю сложно отличить их от БАДов. Маркировка станет дополнительным инструментом в обеспечении прозрачности и доверия со стороны потребителей", - пояснил Комаров.

Внедрение оборудования прошло гладко, потому что установка была осуществлена заранее в рамках эксперимента, сообщил гендиректор "Интерсэн-плюс" Дмитрий Куршин. "Создание соответствующей системы контроля за обращением антисептиков - важный шаг со стороны государства и бизнеса", - сказал он.

Программист производства ортопедических изделий ООО "Крейт" Евгений Степанов рассказал, что передача данных в систему, работа маркировочного оборудования, логистические аспекты - все осуществляется без перебоев.

Слабоалкогольные напитки

"На нашей пивоварне оборудование для маркировки было установлено достаточно оперативно и без существенных затрат. На линиях пивоварни с производственной мощностью 6 тыс. бутылок в час коды маркировки наносятся без перебоев и без сокращения скоростей выпуска", - сказал гендиректор пивоварни "Глетчер" Вячеслав Картавин.

Малая пивоварня "Пирна" также воспользовалась рассрочкой от ЦРПТ и готова к новым правилам маркировки. "Компания продолжает работу и в дальнейшем будет радовать потребителей качественным продуктом", - рассказала руководитель проекта пивоварни Анна Котлова.

"Объединенные пивоварни Хейнекен" сообщили, что все семь заводов компании в разных регионах России оснащены оборудованием и программным обеспечением для нанесения кодов маркировки на полимерную и стеклянную упаковку.

Никотиносодержащая продукция

В пресс-службе аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России отметили, что маркировка - это один из важных инструментов для повышения прозрачности рынка. Важно продолжать работу по созданию сбалансированной и системной регуляторной среды, не прибегая к избыточным ограничениям.

"Для полной реализации потенциала этого механизма важно добиться от всех участников рынка исполнения требований по работе с маркированной продукцией. В том числе путем более активного вовлечения правоохранительных органов в контрольные мероприятия и их нацеленности на выявление и пресечение оборота нелегальной продукции", - рассказал директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям группы компаний ITMS Олег Барвин.

О маркировке

Систему "Честный знак" внедрили в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.