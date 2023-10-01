В РФ ожидают конструктивного диалога от Мексики и Бразилии по отмене антидемпинговых мер

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что двусторонние обсуждения по этому вопросу продолжатся

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия ждет конструктивного подхода в диалоге с Бразилией и Мексикой по вопросу отмены антидемпинговых мер в отношении российской продукции. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

"Мы бы очень хотели рассчитывать на конструктивный диалог на тему отмены бразильской и мексиканской сторонами ряда антидемпинговых мер в отношении российской продукции. Эти меры, безусловно, сдерживают развитие взаимной торговли", - сказал замминистра, добавив, что двусторонние обсуждения по этому вопросу будут продолжены.

Вольвач также заявил, что Россия приветствует решение стран региона о неприсоединении к санкциям против РФ и "конструктивную позицию в отношении развития сотрудничества с нашей страной и ближайшими союзниками и партнерами".

"Российский бизнес видит в регионе источник необходимых нашему потребителю товаров. Прежде всего продовольствия. Также мы видим емкий и быстрорастущий рынок для отечественной продукции и перспективное поле для инвестиций", - сказал он.