МЭР считает перспективным совместное освоение литиевых месторождений с Карибскими странами

В ведомстве также отметили перспективы в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры, сооружения в регионе хаба для перевалки удобрений, организацию сборочных производств вертолетной и автомобильной техники, а также другие проекты в области транспорта, энергетики, мирного атома и медицины

МОСКВА, 1 октября./ТАСС/. Минэкономразвития считает перспективным совместную разработку и освоение литиевых и углеводородных месторождений совместно со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество".

"Наверное наиболее перспективным направлением дальнейшего взаимодействия (со странами Латинской Америки и Карибского бассейна - прим. ТАСС) для нас будет являться совместное освоение и разработка углеводородных и литиевых месторождений", - сказал он.

Вольвач также отметил совместные перспективы в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры, сооружения в регионе хаба для перевалки удобрений, организацию сборочных производств вертолетной и автомобильной техники, а также другие проекты в области транспорта, энергетики, мирного атома и медицины.

В марте 2023 года президент Боливии Луис Арсе выступил с инициативой создания похожей на ОПЕК организации стран - экспортеров лития, в которую войдут Аргентина, Боливия, Перу и Чили.

По словам Арсе, участники будущей организации должны будут способствовать "продвижению новых форм хранения энергии, которые позволят преодолеть проблемы, возникающие из-за использования углеводородного сырья".

Литий является сырьем в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, что востребовано в электронной технике, электротранспорте и в возобновляемых источниках энергии. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году мировой спрос на литий вырастет в 40 раз по сравнению с уровнем 2020 года. Страны Латинской Америки являются лидерами по наличию сырья, из которого производят литий: на первом месте находится Боливия, на втором - Аргентина, за ними следует Чили. Всего на территории этих государств находится больше половины мировых запасов.