Более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах"

В Минцифры напомнили, что дополнительное подтверждение для входа на портал необходимо для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 35 млн россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на "Госуслуги". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала - всего более 35 млн человек", - сказано в сообщении.

В министерстве также напомнили, что для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных Минцифры ввело дополнительное подтверждение для входа на "Госуслуги", которое с 1 октября стало обязательным для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись.

Также в министерстве рассказали, что проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство РФ. "После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Это позволит уточнить данные, например телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты. Те, кто не установит второй фактор в этот визит, будут обязаны выбрать его во время следующего входа", - добавили в Минцифры.