В ГД считают, что в 2025 году цифровой рубль выйдет на международную арену

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что тестирование этой валюты буде продолжаться примерно один год

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Цифровой рубль выйдет в 2025 году на международную арену, его можно будет использовать и во взаиморасчетах со странами Латинской Америки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на круглом столе в рамках международной конференции "Россия - Латинская Америка".

"Мы сейчас тестируем цифровой рубль, я думаю, что тестирование цифрового рубля будет продолжаться примерно один год - несколько месяцев этого года и следующий год - соответственно, в 2025 году, уверен, цифровой рубль выйдет и на международную арену, и его можно будет использовать во взаиморасчетах в том числе с компаниями латиноамериканских стран. При этом мы готовы поделиться своим опытом в использовании блокчейна, своими наработками, для того, чтобы ваши центральные банки, ваши компании могли использовать шире этот новый канал обращения цифровых финансовых активов", - подчеркнул депутат.

По словам Аксакова, еще одно направление, которое позволяет преодолевать антироссийские санкции - это "корреспондентские отношения российских банков с банками иностранными, в том числе латиноамериканскими". "Многие банки из латиноамериканских стран такие корсчета открыли - это банки Бразилии, Кубы, Никарагуа, Боливии, Венесуэлы. При этом российские банки говорят о желании открыть корреспондентские отношения с банками и других латиноамериканских стран. Здесь мы, к сожалению, не всегда видим встречное движение, поэтому я хотел бы обратиться к коллегам с просьбой передать эту информацию - готовы наладить соответствующие взаимоотношения между банкирами ваших стран и нашими банкирами, чтобы такое корреспондентское взаимодействие между нашими странами было открыто", - пояснил депутат.

Аксаков проинформировал участников конференции, что на московской валютной бирже открыты торги иностранными валютами различных стран. "Если на начало 2022 года у нас торговались практически только евро и доллар, сейчас 35% - это валюты дружественных и нейтральных стран. Латиноамериканские страны в этих торгах не присутствуют, к сожалению, и это тоже сигнал, над которым мы могли бы активно поработать. Мы приняли закон, в соответствии с которым филиалы иностранных банков, в том числе латиноамериканских стран, могут принимать участие в торгах валютой на российской бирже, здесь тоже милости просим", - сказал глава комитета Госдумы.