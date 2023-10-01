Добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении остановили

Как пишет газета De Telegraaf, причиной стали угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой

ГААГА, 1 октября. /ТАСС/. Добыча на Гронингенском газовом месторождении, являвшемся одним из ключевых источников газа для Западной Европы, была остановлена. Ее могут возобновить в 2024 году, сообщила газета De Telegraaf.

По данным издания, подача газа в Гронингене была прекращена в 6:00 по местному времени (7:00 мск). Таким образом, как уточняет газета, добыча газа в северной провинции Нидерландов была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы землетрясений и разрушений, связанных с его работой.

Отмечается, что правительство Нидерландов отказалось принять решение об окончательном демонтаже газовых скважин. По информации издания, добыча в Гронингене может быть возобновлена уже в 2024 году в случае холодной зимы или других непредвиденных обстоятельств. Это решение вызвало разочарование местных властей, которые ожидают масштабных протестов среди местного населения в случае возобновления добычи, добавляет De Telegraaf.

Агентство Reuters сообщало 22 сентября, что правительство Нидерландов подтвердило планы о прекращении добычи на Гронингенском газовом месторождении 1 октября.

Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, после чего оно быстро стало "ключевым источником газа для большей части Западной Европы" и "основным источником бюджетных поступлений Нидерландов", отмечает агентство Bloomberg. По данным Гронингенского института, который занимается оценкой ущерба от работы добывающей промышленности, по меньшей мере 127 тыс. из 327 тыс. домов в регионе получили повреждения в результате землетрясений, связанных с добычей газа.

Правительство ранее утвердило план по выплате компенсаций местным жителям, пострадавшим в результате антропогенных землетрясений. Общий объем компенсаций составит €22 млрд в течение следующих 30 лет.