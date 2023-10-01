"Нафтогаз" получил лицензии на работу вместо структур Фирташа

Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "Газораспределительные сети Украины", входящая в "Группу Нафтогаз", получила лицензии на распределение газа в шести областях, где ранее утратили право на работу структуры "Региональной газовой компании" предпринимателя Дмитрия Фирташа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"Сегодня филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины", которые входят в "Группу Нафтогаз", получили лицензии на ведение деятельности от Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении. Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях. "Таким образом, теперь государственная компания официально получила право на распределение газа для 6,6 млн клиентов уже на базе 14 региональных филиалов", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Как сообщали украинские СМИ, ранее "Группа Нафтогаз" получила лицензии на распределение газа в Киевской, Житомирской, Львовской, Кировоградской, Харьковской областях, Харькове, Днепре и Кривом Роге, где до этого работали областные газораспределительные компании из структуры, связанной с Фирташем.

Фирташ - украинский миллиардер, к 2018 году ему принадлежало 70% облгазов Украины. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, которые обвиняют бизнесмена в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор бизнесмен проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции.

В июне 2021 года Совбез Украины ввел персональные санкции против Фирташа. А в мае 2022 года судебным решением 26 операторов газораспределительных сетей, включая облгазы из структуры Фирташа, передали Агентству по управлению активами, которое передало полученное имущество "Нафтогазу". В мае этого года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и руководителям его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших государственному бюджету ущерб на сумму более $480 млн. В частности, речь идет о масштабной схеме хищения газа.