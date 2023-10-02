Лишь 15% опрошенных инвесторов в России живут на доход от инвестиций

Участниками исследования стали 2,9 тыс. экономически активных россиян

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство россиян, занимающихся инвестированием, хотят получить дополнительный доход или создать накопления на будущее, только для 15% инвесторов эта деятельность является единственным источником дохода. Таковы результаты исследования, проведенного "СберСтрахование жизни" и "Работа.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

"Чаще всего россияне инвестируют, чтобы увеличить свой доход, - так ответили 43% респондентов. Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее - 31% опрошенных. <...> Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию. 18% россиян признались, что начали инвестировать по примеру друзей. А для 15% инвестиции - единственный источник дохода", - говорится в материалах исследования.

Согласно результатам исследования, среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2-3 года, 36% - меньше года. 11% инвестирует от 3 до 5 лет. От 5 до 10 лет инвестируют 5% опрошенных, более 10 лет - 9%. При этом 46% инвесторов начали свой путь с небольших вложений до 10 тыс. рублей, а каждый четвертый (25%) - с суммы от 10 до 50 тыс. рублей. 13% стартовали с вложения 50-100 тыс. рублей, 8% - с вложения 100-500 тыс. руб. Только 4% отвели на инвестиции свыше 1 млн рублей.

В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвертый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) планирует начать.

"Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) - так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран", - сказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский, слова которого приведены в материалах исследования.

Он отметил, что одним из базовых принципов финансового планирования является создание резерва в размере 3-6 ежемесячных доходов перед началом инвестирования и его стоит придерживаться начинающим инвесторам.

Исследование проводилось в сентябре 2023 года во всех округах России. Его участниками стали 2,9 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, проживающих в российских городах.