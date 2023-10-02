1 октября, 22:25

Трамп пообещал, что США превзойдут Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

По словам экс-президента Соединенных Штатов, страна будет доминировать в энергетике уже через несколько месяцев после его переизбрания на пост главы государства

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства сделает так, чтобы страна добывала больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия в совокупности.

"Мы будем добывать нашу нефть и продавать ее в Европу, мы готовы быть энергетически независимыми. Мы будем доминировать в энергетике уже через несколько месяцев, добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые", - сказал Трамп на митинге его сторонников в штате Айова.

"Мы будем продавать нашу нефть и газ в Европу и сделаем на этом состояние", - добавил он. 

Теги:
СШАРоссияСаудовская АравияТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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