Трамп пообещал, что США превзойдут Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

По словам экс-президента Соединенных Штатов, страна будет доминировать в энергетике уже через несколько месяцев после его переизбрания на пост главы государства

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства сделает так, чтобы страна добывала больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия в совокупности.

"Мы будем добывать нашу нефть и продавать ее в Европу, мы готовы быть энергетически независимыми. Мы будем доминировать в энергетике уже через несколько месяцев, добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые", - сказал Трамп на митинге его сторонников в штате Айова.

"Мы будем продавать нашу нефть и газ в Европу и сделаем на этом состояние", - добавил он.