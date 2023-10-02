1 октября, 23:24

В Японии масштабы роста цен на продовольствие превысили показатель 2022 года

В 2023 году был зафиксирован рост цен на 31,8 тыс. продовольственных товаров, тогда как в 2022 году подобное наблюдалось только у 25,7 тыс., говорится в докладе статистического центра Teikoku Databank

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Масштабы роста цен на продовольственные товары в Японии в нынешнем году превысили уровень 2022 года. Об этом говорится в докладе ведущего в стране статистического центра Teikoku Databank.

Так, в этом году был зафиксирован рост цен на 31,8 тыс. продовольственных товаров, тогда как в 2022 году подобное наблюдалось только у 25,7 тыс. В сентябре цены возросли на 4,6 тыс. таких товаров.

Подорожание продолжается из-за роста цен на сырье, влияние которого наблюдается уже более года.

В 2022 году продовольствие в Японии в целом подорожало на 14% по сравнению с предыдущим годом. 

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