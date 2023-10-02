Минтранс прорабатывает создание новой системы тахографии

В 2022 году Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии отказался предоставлять России и Белоруссии новый сертификат криптографических ключей из-за санкций

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минтранс России начал проработку создания новой системы водительских карт, специально предназначенных для тахографов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для выпуска водительских карт для тахографов властям сначала необходимо получить национальный сертификат криптографических ключей, который выдается Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии (JRC) в Италии, пояснило издание. Но в прошлом году из-за санкций JRC отказался предоставлять России и Белоруссии новый сертификат. Представитель Минтранса сообщил, что нынешний национальный ключ можно использовать для сертификации ключей карт водителя до 2025 года.

"При этом в сложившихся условиях Минтрансом прорабатывается возможность создания отечественной карты, идентичной по своим функциональным и техническим возможностям картам ЕСТР, а также альтернативного органа, выполняющего функции по сертификации карт и национальных ключей", - заявили в Минтрансе. Там добавили, что в случае реализации проекта откроется перспектива распространения альтернативной системы в странах ЕАЭС.

Отмечается, что с инициативой в Минтранс обратилась Национальная ассоциация предприятий автомобильного транспорта (НАПТА). По словам замруководителя департамента тахографии НАПТА Виктора Иванченко, в настоящее время используется два вида тахографов: для внутренних перевозок по стране - тахограф СКЗИ, а для международных автомобильных перевозок - тахограф ЕСТР.

Всего у водителей сейчас находятся около 250 тыс. действующих карт для цифровых контрольных устройств ЕСТР. В ведомстве отметили, что было решено выдавать карты ЕСТР только действующим международным перевозчикам, а для рейсов по России необходимо использовать распечатки контрольного устройства вместо карт.