Якутия планирует восстановить 46 объектов в подшефном Кировском в 2024 году

Речь идет о школах, детских садах, домах детского творчества, многоквартирных домах

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Якутия планирует провести в 2024 году восстановительные работы на 46 объектах в подшефном республике городе Кировском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

Федотов является руководителем Единого координационного центра (ЕКЦ) Якутии по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановлению новых территорий и гуманитарной помощи их населению.

"Мы продолжим ту работу в подшефном городе Кировском в ДНР, которую начали здесь по поручению главы Якутии Айсена Николаева в мае прошлого года. В наших планах на 2024 год - восстановление еще 46 социально значимых объектов города, в том числе средней школы, нескольких яслей-садов, дома детского творчества, а также 8 многоквартирных домов", - сказал Федотов.

Кроме того, планируется приступить к ремонту электроподстанций, линий электропередачи и наружного освещения, будет продолжен ремонт автомобильных дорог, оказана помощь по обеспечению летнего отдыха детей и приобретению необходимой техники и оборудования для социальных учреждений.

"После полутора лет нашей работы в Кировском мы отчетливо видим, как жизнь в городе становится комфортнее и лучше, а что более важно - это видят и чувствуют жители самого города. Недавно при поддержке нашей республики здесь начал работу ИТ-центр, в нем местные жители теперь смогут пройти образовательные курсы по ИТ-направлениям и получить поддержку экспертов при создании технологических стартапов. К тому же филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в Кировском продолжает оказывать медицинскую помощь, наши врачи намерены делать это и в следующем году", - добавил Федотов.

В конце мая 2022 года Якутия взяла шефство над Кировским, а в июне того же года было подписано соглашение о сотрудничестве.