В Приморье на выплаты пострадавшим от подтоплений направили более 1,4 млрд рублей

По словам министра труда и социальной политики края Светланы Красицкой, поступило 63,7 тыс. заявлений на получение выплат, около 97% из них уже обработано

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Власти направили на выплаты пострадавшим от потоплений в результате ливней в Приморском крае более 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"На сегодняшний день на единовременные выплаты по 10 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей направлено более 1,3 млрд. На капитальный ремонт - 106 млн рублей", - сказала на совещании с органами исполнительной власти и главами муниципальных образований Приморья министр труда и социальной политики края Светлана Красицкая, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, на данный момент поступило 63,7 тыс. заявлений, обработано около 97% из них. Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов подготовить необходимые документы на выплаты по капитальному ремонту в кратчайшие сроки. "Оповестите людей о подаче документов по капитальному ремонту в установленные сроки: до 15 октября списки уже подадим в МЧС России", - указал губернатор.

Также повестка совещания касалась поддержки пострадавшего малого бизнеса. Один из ударов стихии пришелся на Хасанский муниципальный округ, в котором сосредоточены основные предприятия туристической отрасли. Кожемяко распорядился создать специальные комиссии, чтобы они определили предприятия туристической отрасли, которым будет оказана помощь. Он поручил главе Хасанского муниципального округа Ивану Степанову сопровождать работу комиссий и отчитываться о работе еженедельно.

"Главная задача - это безопасность туристов, охрана природных ресурсов. Нужно организовывать постоянно действующую комиссию на местах, которая будет проверять соблюдение природоохранного законодательства, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил. Мы, в свою очередь, будем помогать пользователям, чьи права узаконены", - отметил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.