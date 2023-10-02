Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

Первое место заняла французская розничная сеть Leroy Merlin

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Французская розничная сеть товаров для дома Leroy Merlin заняла первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по выручке по итогам 2022 года. Выручка компании составила 529,7 млрд рублей.

Согласно рейтингу, на втором месте списка расположилась японская JT Groupe (432,6 млрд рублей). Замыкает тройку лидеров американская Philip Morris International (399,9 млрд рублей). В десятку крупнейших иностранных компаний также вошли PepsiCo (303,7 млрд рублей), Elo Groupe (292,6 млрд рублей), Veon (286,4 млрд рублей), Metro AG (223,6 млрд рублей), Mars (201,4 млрд рублей), Nestle (195 млрд рублей) и Chery Automobile (147,5 млрд рублей).

Forbes отметил, что Leroy Merlin не раскрывала финансовую отчетность, поэтому для рейтинга издание использовало оценку выручки, сделанную агентством INFOLine. Еще одной компанией, не раскрывшей данные за 2022 год, стала российская "дочка" Nestle.

Как напоминает Forbes, год назад Leroy Merlin находилась на втором месте. Бывший лидер рейтинга - германский автомобильный производитель Volkswagen Group - потерял первенство в связи с тем, что покинул российский рынок.

Издание добавляет, что 22 иностранные компании, которые были участниками прошлогоднего рейтинга, уже покинули российский рынок или приостановили работу на нем. За год увеличилось количество китайских компаний на рынке (шесть компаний в списке), однако лидером остаются США (год назад в рейтинге было 10 компаний, сейчас - 6).

По данным издания, Leroy Merlin не будет представлена в следующем рейтинге - в марте 2023 года компания сообщила, что планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту.