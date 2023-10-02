Белорусский аналог IKEA планирует открыть до пяти новых магазинов в Петербурге

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, компания нацелена на запуск продажи франшизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Белорусская компания Swed house, которая специализируется на товарах схожей с IKEA категории, планирует увеличить число своих магазинов в Петербурге до пяти. Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

"Swed house открыла первый магазин в Санкт-Петербурге в ТЦ "Пулково". Площадь составила 650 кв. м и 1 100 кв. м - склад. Второй магазин сети откроется в ноябре в ТЦ "Парнас сити" на улице Михаила Дудина", - сказал он, отметив, что всего в Петербурге планируется открыть еще 3-5 магазинов бренда.

Как сообщили в компании, главная цель к концу этого года - десять действующих магазинов на территории СНГ, а также запуск продажи франшизы.

"В марте 2022 года нам сразу стало ясно, что делать и куда двигаться, когда многие компании объявили об уходе с рынка России и Беларуси (в частности, IKEA). Почти сразу пришли к тому, что в ассортимент нужно включать мебель, потому что большинство мебельных фабрик приостановили работу из-за сложившейся ситуации. Да, в какой-то степени мы создаем аналогичные изделия, но не копируем и не дублируем", - рассказал владелец сети Swed house Мурат Шагылыджов.

Булат Шакиров сообщил ТАСС ранее, что Swed house может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году, а в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Первый магазин Swed house в России открылся 15 апреля 2023 года в торгово-развлекательном центре "Щелковский" в Москве.