В Думе предложили установить льготную ставку НДС для семян для посевного материала

Действующая редакция соответствующей статьи Налогового кодекса РФ содержит указание на применение ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации зерна и маслосемян

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. В Госдуме подготовлен законопроект о снижении ставки НДС до 10% для семян сельскохозяйственных растений, применяемых для производства продовольственных товаров. Об этом сообщил ТАСС один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

Действующая редакция соответствующей статьи Налогового кодекса РФ содержит указание на применение ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации зерна и маслосемян. "Однако статья не уточняет, в каком качестве данные продукты после реализации будут использованы в дальнейшем: для употребления в пищу или как семенной материал. Указанная правовая неопределенность в последнее время привела к тому, что в ряде случаев налоговые органы стали применять повышенную ставку НДС в размере 20% в отношении операций по реализации семенного материала, используемого для выращивания растений, применяемых для производства продовольственных товаров, обосновывая это тем, что перед посевом семена сельскохозяйственных растений проходят процедуру протравливания и становятся непригодными для употребления в пищу или в качестве фуража", - отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем предприниматели обеспокоены появлением определения Верховного суда РФ от 17 июня 2022 года, в соответствии с которым одним из основных критериев для применения льготной ставки НДС в размере 10% является возможность употребления семян исключительно в пищу, пояснил Кузнецов. "Соответственно, протравленные семена, предназначенные для выращивания, несмотря на соответствие кодов перечню, признаны непродовольственным товаром", - пояснил он.

Протравливание является технологической операцией в сельском хозяйстве, целью которой является не исключение возможности употребление семян в пищу, а их подготовка к высадке в грунт для повышения урожайности путем их защиты от заболеваний и вредителей, подчеркивается в тексте документа.

"Вместе с тем увеличение налога на добавленную стоимость на операции по реализации семенного материала неизбежно приведут к росту цен на урожай, а также на продукты питания, пищевой основой которого являются растения, используемые для производства продуктов питания", - говорится в пояснительной записке. В этой связи законопроектом предлагается на уровне федерального законодательства закрепить норму в соответствии, с которой операции по реализации семян сельскохозяйственных растений, применяемых для производства продовольственных товаров, будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 10%.

По словам Кузнецова, законопроект на этой неделе будет рассмотрен экспертным советом фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности и затем в случае одобрения внесен в Госдуму.