Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре вырос до 54,5 пункта

Месяцем ранее этот показатель составлял 52,7 пункта

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2023 года вырос до 54,5 пункта против 52,7 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Общий рост ускорялся второй месяц подряд и был заметно быстрее, чем в среднем за долгосрочную серию", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Аналитики отмечают, что рост в значительной степени был обусловлен внутренним спросом. Производители товаров увеличили занятость самыми быстрыми темпами почти за 23 года, при этом ожидания по объему производства на предстоящий год также улучшились. Также, по данным S&P Global, произошло самое резкое улучшение операционных условий в секторе с января 2017 года.