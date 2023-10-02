FT: ВБ оценил перспективы экономического роста стран Восточной Азии как худшие за полвека

Газета сообщила, что финансовый институт снизил прогноз роста экономики Китая до 4,4% на 2024 год

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Темпы экономического роста развивающихся стран Восточной Азии снизятся до одного из самых низких уровней с 1960-х годов из-за протекционистских шагов США и растущего госдолга. С такой оценкой, как информирует газета Financial Times, выступил Всемирный банк (ВБ).

Финансовый институт снизил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 4,4% с 4,8%, которые он озвучил в апреле 2023 года. Одновременно рост ВВП для развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона (включая Китай) снижен с апрельских 4,8% до 4,5%. По словам ведущего экономиста ВБ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитьи Матту, специалисты ожидали, что восстановление Китая после строгого контроля за пандемией будет "более устойчивым и значительным".

Подобное развитие экономик стран региона, одного из главных движителей экономического роста в мире, сохранится, если правительства, в том числе КНР, не начнут осуществление "более глубоких" реформ сектора услуг. Однако переход от роста, основанного "на торговле и инвестициях в производство", оказался непростой задачей для многих развивающихся стран Азии, указывает эксперт. "Следующей важнейшей вехой станет реформирование сектора услуг с целью использования цифровой революции", добавил Матту

Снижение мирового спроса из-за общего замедления глобального роста привело к тому, что экспорт товаров Индонезии и Малайзии снизился более чем на 20%, Китая и Вьетнама на 10% по сравнению со II кварталом 2022 года. Напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином приносили ранее пользу другим странам региона, стимулируя импорт, говорится в статье. Однако принятие в прошлом году в США ряда законодательных мер, направленных на снижение зависимости от Китая, ударило по странам Юго-Восточной Азии, отмечает FT.