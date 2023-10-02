FT сообщила о возможности проведения ОАЭ климатической конференции ООН в 2024 году

По данным газеты, решение оставить за страной председательство связано с разногласиями в Европе

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты могут провести 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году на фоне разногласий в Восточной Европе, став организатором мероприятия второй год подряд. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно правилам проведения конференции, в 2024 году организатором мероприятия должна стать одна из стран Восточной Европы. Для этого все 23 государства региона должны провести голосование и выбрать страну проведения. Как утверждает издание, Россия выступает против кандидатуры любого из государств, входящих в Евросоюз, из-за противоречий в связи с конфликтом на Украине. Армения и Азербайджан до последнего времени были главными претендентами, которые могли бы организовать конференцию, однако из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе их кандидатуры отошли на второй план, пишет газета.

По ее данным, если странам Восточной Европы не удастся определиться с местом проведения конференции, организатором станет ФРГ, поскольку в германском Бонне располагается штаб-квартира Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако ФРГ проводить конференцию не стремится, так как считает, что Бонн является недостаточно большим городом и не сможет принять тысячи приглашенных, отмечает издание. Председателем конференции в таком случае, согласно правилам, должны будут остаться ОАЭ, которые организуют ее в текущем году. По данным источников Financial Times, ОАЭ намерены председательствовать на конференции по климату в 2024 году, только если мероприятие пройдет на их территории.

Точные сроки, в которые должна быть назначена страна проведения конференции, не установлены, однако для организации такого масштабного мероприятия требуется как минимум год, сообщает издание.

В 2023 году Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.