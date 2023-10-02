Bloomberg сообщило о сокращении импорта сахара в африканские страны из-за повышения цен

По данным агентства, в сентябре его стоимость приблизилась к самому высокому уровню более чем за 12 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Импорт сахара в Алжир, Египет, Марокко и Нигерию, которые являются крупнейшими покупателями в Африке, сократился на 1% по сравнению с прошлым годом из-за стремительного роста цен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование австралийского производителя безалкогольных напитков Green Pool.

По данным агентства, сокращение производства сахара крупнейшими мировыми производителями привело к тому, что оптовые цены в сентябре приблизились к самому высокому уровню более чем за 12 лет. В результате сахар также подорожал в Руанде, Уганде, Кении и Танзании, согласно данным исследовательской группы по сырьевым товарам Kulea. Отмечают, что потребление сахара в Кении сократилось на 42% в период с января по июнь этого года. Также снижается потребление алкогольных напитков. Некоторые рестораны заменяют сахар медом в попытке снизить расходы.

Специалисты связывают рост цен на сахар с тем, что африканские страны потратили долларовые резервы для покупки зерна и удобрений на фоне высоких цен и столкнулись с нехваткой валюты. По словам руководителя отдела исследований сырьевых товаров компании - поставщика продуктов питания ED&F Man Коны Хак, это снизило способность некоторых стран увеличивать импорт.

Власти африканских стран пытаются справиться с ситуацией, отмечает агентство. Правительство Кении открыло беспошлинное окно для импорта сахара, чтобы восполнить дефицит и снизить цены, а Кот-д'Ивуар ограничил экспорт сахара до конца года, чтобы обеспечить внутренние поставки.

По словам Коны Хак, сахар важен для рациона африканцев, поскольку является одним из самых доступных источников калорий. Африканские страны являются крупнейшими импортерами сахара за счет кондитерских изделий, переработанных продуктов и сладких напитков. На этом фоне импорт сахара в африканские страны к 2028 году может увеличиться до 16 млн тонн. Крупнейшими экспортерами сахара в Африку являются Бразилия и Франция.