В Казахстане инфляция в сентябре составила 11,8% в годовом выражении

Бюро национальной статистики страны сообщило, что цены на продовольственные товары выросли на 12,1%

АСТАНА, 2 октября. /ТАСС/. Показатель инфляции в Казахстане в сентябре 2023 года составил 11,8% в годовом выражении, снизившись по сравнению с августом 2023 года, когда он был 13,1%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.

"Инфляция в Республике Казахстан в сентябре 2023 года за год замедлилась и составила 11,8%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 11,4%, на непродовольственные товары - на 12,1%, на платные услуги - на 11,9%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь. По сравнению с сентябрем прошлого года повышение цен отмечено на капусту на 74,3%, рис - на 41,3%, виноград - на 37,9%, апельсины - на 32,8%, молоко консервированное - на 26,4%, напитки негазированные - на 23,9%. Снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 18,3%, сахар-песок - на 18,1%, масло подсолнечное - на 14,8%.

По итогам 2022 года инфляция в Казахстане составила 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%, установленного Нацбанком. Рост ВВП Казахстана по итогам 2022 года составил 3,1%.