"Интер РАО" снизила поставки электроэнергии в КНР

Компания договаривается о повышении цен

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) продолжает вести переговоры с Китаем по вопросу повышения цен на электроэнергию на величину экспортной пошлины и приступила к частичным ограничениям поставок. В то же время компании удалось договориться о повышении цен с Монголией, поставки в этом направлении продолжаются, сообщили ТАСС в "Интер РАО".

"С Монголией мы провели успешные переговоры - Монголия согласилась на повышение цены, поэтому поставки продолжаются. С Китаем переговоры еще не завершены, мы приступили к частичным ограничениям поставок", - сказали в компании.

Ранее официальный представитель компании Александра Панина заявляла, что "Интер РАО" направила своим контрагентам предложение пересмотреть цену поставок электроэнергии в сторону ее повышения на 7% на фоне введения экспортных пошлин. В случае, если цены не будут пересмотрены, компания допустила ограничение поставок или их полное прекращение. Речь идет о поставках в Китай, Монголию, Азербайджан и Южную Осетию.

Панина отмечала, что рентабельность поставок "Интер РАО" в Китай составляет 5%, еще меньшая рентабельность у поставок в Монголию. По ее словам, если контрагенты согласятся на повышение цены с октября, это будет учтено в договорах, в случае снижения пошлин цена будет также снижена. Если контрагенты компании не согласятся на новые условия, то по договору компания вправе снижать объемы поставок до нуля.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт⋅ч.

Об экспортных пошлинах

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и электроэнергия.

Мера будет действовать до конца 2024 года.

Размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 рублях за $1 и ниже она будет нулевой.