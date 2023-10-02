Запасы в ПХГ ЕС в сентябре приблизились к 95,5%

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,2 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в сентябре 2023 года упала до минимума с 2011 года, а отбор растерял рекордные темпы для месяца, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Однако общие накопленные запасы газа в ЕС к концу месяца почти достигли 95,5%. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце оказались минимальными с декабря 2021 года. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,2 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Европейские ПХГ в сентябре пополнились более чем на 5 млрд куб. м, что вполовину ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил около 1,54 млрд куб. м - на 48% больше значения годом ранее. Этот показатель стал вторым для месяца в истории.

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 сентября выросли до 95,42% - на 8 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 105,5 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года - 97,86%. При благоприятном стечении обстоятельств для Евросоюза этот рекорд может быть побит в 2023 году в конце октября.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе будут колебаться. Если начало недели прогнозируется достаточно теплым, то к выходным ожидается похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре составила около 13%.

Цена газа в Европе по итогам сентября выросла на 16%. Если 31 августа фьючерсы на газ торговались на уровне около $400 за 1 тыс. куб. м, то 29 сентября 2023 года торги закрылись на уровне $465. При этом средняя цена за сентябрь увеличилась на 5%, до около $417 за 1 тыс. куб. м.

Поставки газа РФ через Украину

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,2 млн куб. м на 2 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема. Накануне объем прокачки также составил 37,9 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Поставки СПГ в Европу

Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в сентябре существенно замедлились, упав на 6% к августу и на 9,5% к 2022 году, - до 8,96 млрд куб. м. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, но он все равно стал вторым для сентября за всю историю. Предыдущий максимум был установлен в сентябре 2022 года. Всего за девять месяцев 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 96,81 млрд куб. м - на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 27 сентября. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) подросла до 8,91%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (6,5%).