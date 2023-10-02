ОПЕК сохраняет оптимизм по поводу спроса на нефть в 2023 и 2024 году

Основной прирост спроса будет приходиться на страны ОЭСР, Азию и Ближний Восток

АБУ-ДАБИ, 2 октября. /ТАСС/. ОПЕК сохраняет оптимизм по поводу роста спроса на нефть в мире в 2023 и 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.

"Мы все еще видим спрос на нефть достаточно устойчивым в этом году, как и в прошлом году, по следующему году мы тоже довольно позитивны по мировому спросу", - сказал он на конференции ADIPEC, отметив, что организация ждет рост спроса на нефть на уровне около 2,3 млн б/с.

Основной прирост спроса будет приходиться на страны ОЭСР, Азию, Ближний Восток, добавил он. Аль-Гайс также назвал ключевым вопрос продолжения инвестиций в нефтегазовый сектор.

О необходимости вложений в добычу нефти и газа в мире говорил и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "В нынешней ситуации 80% (нефтегазовых) ресурсов у стран ОПЕК+, а производят они около 40%, в то время как 60% добычи у стран всего лишь с 20% ресурсов. Очевидно, они снижают добычу, и мы это уже видим. Эту проблему не решить без ежегодных инвестиций в $500 млрд", - заявил он. По словам аль-Мазруи, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны увеличивают инвестиции в нефтегаз. "Нам нужно убрать политику в сторону, ОПЕК и ОПЕК+ работают как техническая организация, а не политическая", - подчеркнул он.