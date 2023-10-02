Ozon запускает собственную операционную систему с сервисами VK для умных телевизоров

До конца 2023 года маркетплейс планирует произвести более 25 тыс. устройств на базе Ozon TV

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon запускает свою операционную систему для умных телевизоров, которая будет устанавливаться на устройства собственной торговой марки (СТМ) маркетплейса и получит ряд встроенных сервисов от VK, говорится в сообщении ретейлера.

"Ozon при сотрудничестве с VK разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens. Голосовой помощник Маруся, магазин приложений RuStore и другие сервисы VK, а также собственное приложение для Smart TV, будут встроены в оболочку Ozon TV для новых телевизоров, выпускаемых под собственной торговой маркой макретплейса", - говорится в сообщении.

До конца года маркетплейс планирует произвести более 25 тыс. устройств на базе Ozon TV. Программная оболочка разработана совместно с российским производителем телевизоров "Квант" и будет установлена на новые устройства, тестовая партия которых уже доступна для покупки.

Телевизоры Hartens производятся с 2021 года, их выпуск налажен на заводе "Квант" в Воронеже. Ozon также выпустил собственное приложение для покупок на Smart TV. "Ozon TV станет "маркетплейсом на диване" - пользователям будут доступны персонализированные подборки товаров, отобранные с помощью системы рекомендации", - поясняет компания.